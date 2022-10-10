Masterchef Yarışmasında Günün İfşası Ortaya Çıktı! Takım Kaptanı Belli Oldu! Stüdyoda Büyük Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Baskın Yapabilir!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Gamze, Tayfun, Şule, Metin, Şule ve Burak R. elenmemek adına büyük bir savaş vermişti. Yer elmasından mükemmel bir tabak çıkarmaya çalışan isimler, kıyasıya mücadelesini tezgah başında göstermişti. Gamze, Tayfun ve Metin ise ilk turdan geçen isimler olmuştu. Şef tabağı yapacak olan son üç isimden elenen isimse Şule olmuştu. Peki, yeni bölümde Mavi takım kaptanı kim oldu?

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