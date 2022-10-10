- 10 Eki 2022 - 23:50

Masterchef Yarışmasında Günün İfşası Ortaya Çıktı! Takım Kaptanı Belli Oldu! Stüdyoda Büyük Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Baskın Yapabilir!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te takım kaptanı isimler tek tek ortaya çıktı! Stüdyoda büyük kıyametin kopacağı gündeme gelirken; Acun llıcalı’nın baskın yapabileceği bile gündeme geldi. Haftalardır takım kaptanı olması beklenen isim, “Yok artık” dedirtti ve ifşalara göre takım kaptanı oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Gamze, Tayfun, Şule, Metin, Şule ve Burak R. elenmemek adına büyük bir savaş vermişti. Yer elmasından mükemmel bir tabak çıkarmaya çalışan isimler, kıyasıya mücadelesini tezgah başında göstermişti. Gamze, Tayfun ve Metin ise ilk turdan geçen isimler olmuştu. Şef tabağı yapacak olan son üç isimden elenen isimse Şule olmuştu. Peki, yeni bölümde Mavi takım kaptanı kim oldu?

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10 Eki 2022 - 23:50 Ankara- Yaşam

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Masterchef Yarışmasında Günün İfşası Ortaya Çıktı! Takım Kaptanı Belli Oldu! Stüdyoda Büyük Kıyamet Kopacak; Acun Ilıcalı Baskın Yapabilir! mask
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