Gönül Dağı Dizisinde Hüzünlü Ayrılık Kararı! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Gemiler Teker Teker Yanmaya Başladı!

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Cahit Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamlarını sallıyordu. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin diziden çıkmasına haftalar olmasına rağmen, gözler halen bir yerlerden çıkıp gelecek olan Dilek’i arıyordu. Vedaların üst üste yaşandığı Gönül Dağı dizisinden şimdide Berk Atan’ın ayrılacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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