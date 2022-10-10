Gönül Dağı Dizisinde Hüzünlü Ayrılık Kararı! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Gemiler Teker Teker Yanmaya Başladı!
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan Taner karakterine hayat veren Berk Atan’ın diziden ayrıldığı iddia edildi. “Ben yapamıyorum” diyen yakışıklı ismin, oyunculuğu bıraktığı iddia edildi! Gülsim Ali İlhan’dan sonra çakılma yaşayan Gönül Dağı dizisinde gemilerin teker teker yandığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Cahit Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamlarını sallıyordu. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin diziden çıkmasına haftalar olmasına rağmen, gözler halen bir yerlerden çıkıp gelecek olan Dilek’i arıyordu. Vedaların üst üste yaşandığı Gönül Dağı dizisinden şimdide Berk Atan’ın ayrılacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.