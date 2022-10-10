- 10 Eki 2022 - 23:52

Gönül Dağı Dizisinde Hüzünlü Ayrılık Kararı! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Gemiler Teker Teker Yanmaya Başladı!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan Taner karakterine hayat veren Berk Atan’ın diziden ayrıldığı iddia edildi. “Ben yapamıyorum” diyen yakışıklı ismin, oyunculuğu bıraktığı iddia edildi! Gülsim Ali İlhan’dan sonra çakılma yaşayan Gönül Dağı dizisinde gemilerin teker teker yandığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya, Cahit Süvarioğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamlarını sallıyordu. Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin diziden çıkmasına haftalar olmasına rağmen, gözler halen bir yerlerden çıkıp gelecek olan Dilek’i arıyordu. Vedaların üst üste yaşandığı Gönül Dağı dizisinden şimdide Berk Atan’ın ayrılacağı iddia edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eki 2022 - 23:52 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Dizisinde Hüzünlü Ayrılık Kararı! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Gemiler Teker Teker Yanmaya Başladı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Hüzünlü Ayrılık Kararı! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Gemiler Teker Teker Yanmaya Başladı!
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