İbrahim Çelikkol Kesenin Ağzını Açtı! Yeni İşini Duyanlar Şaştı Kaldı....Evden Sonra, Öyle Bir Şey Satın Aldı Ki…

Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde yatırım alanında yeni bir hamle yaptı. Mal varlıkları arasına yenilerini ekleyen İbrahim Çelikkol, değişik bir sektörde yatırım gerçekleştirdi. İbrahim Çelikkol’un yeni yatırım araçlarına görenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, İbrahim Çelikkol ne satın aldı? İbrahim Çelikkol, neye yatırım yaptı? İbrahim Çelikkol’un yeni yatırım gözdesi ne? İşte, detaylar…

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