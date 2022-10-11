İbrahim Çelikkol Kesenin Ağzını Açtı! Yeni İşini Duyanlar Şaştı Kaldı....Evden Sonra, Öyle Bir Şey Satın Aldı Ki…
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde yatırım alanında yeni bir hamle yaptı. Mal varlıkları arasına yenilerini ekleyen İbrahim Çelikkol, değişik bir sektörde yatırım gerçekleştirdi. İbrahim Çelikkol’un yeni yatırım araçlarına görenler ise, bir hayli şaşırdı! İşte detaylar....
Ekranların yakışıklı isimlerinden biri olan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, geçtiğimiz günlerde yatırım alanında yeni bir hamle yaptı. Mal varlıkları arasına yenilerini ekleyen İbrahim Çelikkol, değişik bir sektörde yatırım gerçekleştirdi. İbrahim Çelikkol’un yeni yatırım araçlarına görenler ise, bir hayli şaşırdı! Peki, İbrahim Çelikkol ne satın aldı? İbrahim Çelikkol, neye yatırım yaptı? İbrahim Çelikkol’un yeni yatırım gözdesi ne? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Eki 2022 - 00:10 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.