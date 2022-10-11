- 11 Eki 2022 - 00:06

Burcu Esmersoy’un Kazancı Dudak Uçuklattı! Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok... Resmen Paraya Para Demiyor! Neler Oluyor?

Ekranlardan sonra sosyal medyanın da güçlü isimlerinden biri haline gelen Burcu Esmersoy, şimdilerde gelirinin pek çoğunu sosyal medyadan elde etmeye başladı. Özellikle güçlü iş birlikler ile milyonlarca TL’lik kazancın altına imza atan Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kazancını son bir ayda inanılmaz artırdı. İşte detaylar...

Ekranlardan sonra sosyal medyanın da güçlü isimlerinden biri haline gelen Burcu Esmersoy, şimdilerde gelirinin pek çoğunu sosyal medyadan elde etmeye başladı. Özellikle güçlü iş birlikler ile milyonlarca TL’lik kazancın altına imza atan Burcu Esmersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile kazancını son bir ayda inanılmaz artırdı. Öte yandan Burcu Esmersoy’un aylık kazancını görenler, gözlerine inanamadı! Peki, Burcu Esmersoy ne kadar kazanıyor? Burcu Esmersoy’un aylık kazancı ne kadar, kaç TL? Burcu Esmersoy, sosyal medyadan ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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11 Eki 2022 - 00:06 - Magazin

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Burcu Esmersoy’un Kazancı Dudak Uçuklattı! Kazandığı Paranın Haddi Hesabı Yok... Resmen Paraya Para Demiyor! Neler Oluyor? mask
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