- 11 Eki 2022 - 00:05

Gül Masalı Dizisinden Seyirciyi Ağlatan Karar! Gül Masalı Dizisi Final Tarihini Duyurdu... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Güle Güle!”

Yaz aylarında ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan yapımlar arasında yer alan Gül Masalı dizisi, diğer yaz dizilerinin aksine sezona uzanmaya başlamıştı. Ancak, sezon dizilerinin seyirci karşısına çıkmaya başlamasıyla birlikte Gül Masalı dizisi de kan kaybetmeye başladı. İşte sevilen dizi Gül Masalı ile ilgili alınan karar ve detaylar...

Yaz aylarında ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan yapımlar arasında yer alan Gül Masalı dizisi, diğer yaz dizilerinin aksine sezona uzanmaya başlamıştı. Ancak, sezon dizilerinin seyirci karşısına çıkmaya başlamasıyla birlikte Gül Masalı dizisi de kan kaybetmeye başladı. Reytinglerde gitgide daha da kötü izlenme payına sahip olmaya başlayan Gül Masalı dizisi hakkında ATV son kararını verdi! Peki, Gül Masalı dizisi bitiyor mu? Gül Masalı dizisi neden bitiyor? Gül Masalı dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…

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11 Eki 2022 - 00:05 - Dizi Haberleri

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