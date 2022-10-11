Gül Masalı Dizisinden Seyirciyi Ağlatan Karar! Gül Masalı Dizisi Final Tarihini Duyurdu... Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Güle Güle!”
Yaz aylarında ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan yapımlar arasında yer alan Gül Masalı dizisi, diğer yaz dizilerinin aksine sezona uzanmaya başlamıştı. Ancak, sezon dizilerinin seyirci karşısına çıkmaya başlamasıyla birlikte Gül Masalı dizisi de kan kaybetmeye başladı. İşte sevilen dizi Gül Masalı ile ilgili alınan karar ve detaylar...
Yaz aylarında ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan yapımlar arasında yer alan Gül Masalı dizisi, diğer yaz dizilerinin aksine sezona uzanmaya başlamıştı. Ancak, sezon dizilerinin seyirci karşısına çıkmaya başlamasıyla birlikte Gül Masalı dizisi de kan kaybetmeye başladı. Reytinglerde gitgide daha da kötü izlenme payına sahip olmaya başlayan Gül Masalı dizisi hakkında ATV son kararını verdi! Peki, Gül Masalı dizisi bitiyor mu? Gül Masalı dizisi neden bitiyor? Gül Masalı dizisi ne zaman final yapıyor? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 00:05 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.