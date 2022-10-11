Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Yapılanlar Mide Bulandırdı! Seyirciden Babaya büyük Tepki! Halis Ağa...
STAR TV ekranlarının yeni favorisi Yalı Çapkını’nda mideleri bulandıran bir olay yaşandı! “Bir baba bu kadar rezil olmamalı” yorumlarını alan Yalı Çapkını dizisinde bulunan baba, kızlarını mal gibi satmadan hemen önce yaptıklarıyla mideleri bulandırdı! İşte milyonlarca kişinin “İğrenç” yorumlarında bulunduğu o olay…
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin ekranlara kilitliyordu. Farklı hikayesiyle seyirciden geçer not alan Yalı Çapkını dizisi, Youtube’de ilk bölümüyle tam tamına 8 milyon izlenme almıştı. Ekranlara gelen bir sahne seyircileri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.