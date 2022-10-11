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11 Eki 2022 - 00:02

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Suna’ya Yapılanlar Mide Bulandırdı! Seyirciden Babaya büyük Tepki! Halis Ağa...

STAR TV ekranlarının yeni favorisi Yalı Çapkını’nda mideleri bulandıran bir olay yaşandı! “Bir baba bu kadar rezil olmamalı” yorumlarını alan Yalı Çapkını dizisinde bulunan baba, kızlarını mal gibi satmadan hemen önce yaptıklarıyla mideleri bulandırdı! İşte milyonlarca kişinin “İğrenç” yorumlarında bulunduğu o olay…