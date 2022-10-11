Demet Özdemir’in Bekar Evine Teklif Yağıyor! Kararını Verdi... Öyle Bir Teklif Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık!

Ünlüler dünyasının mutlu sona erişen ikililerinden biri olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, ağustos ayının sonunda hayatını birleştirmişti. 29 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düğün sonrası Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, yeni evlerine geçti. Oğuzhan Koç’un evinde yapılan değişiklikler sonrası kendi evini bırakan Demet Özdemir’in bekar evinin peşinde olanlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, şimdi nerde yaşıyor? Demet Özdemir’in evi nerede? Demet Özdemir’in evinin kirası ne kadar? İşte, detaylar…

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