Demet Özdemir’in Bekar Evine Teklif Yağıyor! Kararını Verdi... Öyle Bir Teklif Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık!
Oğuzhan Koç’un evinde yapılan değişiklikler sonrası kendi evini bırakan Demet Özdemir’in bekar evinin peşinde olanlar ise, herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının mutlu sona erişen ikililerinden biri olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, ağustos ayının sonunda hayatını birleştirmişti. 29 Ağustos 2022 tarihinde yapılan düğün sonrası Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, yeni evlerine geçti. Oğuzhan Koç’un evinde yapılan değişiklikler sonrası kendi evini bırakan Demet Özdemir’in bekar evinin peşinde olanlar ise, herkesi şaşırttı! Peki, Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, şimdi nerde yaşıyor? Demet Özdemir’in evi nerede? Demet Özdemir’in evinin kirası ne kadar? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 00:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.