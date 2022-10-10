- 10 Eki 2022 - 20:10 G: 10 Eki 2022 - 20:29

Hande Erçel’in Sokak Stili Dudakları Uçuklattı! “O Kadar Parayı Ben Kazansam…” Gelecekteki Asgari Ücreti Üzerine Geçirince İpler Koptu! Tam Tamına…

Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel’in Sokak stili dudakları uçuklattı! Gelecekteki asgari ücreti üzerine geçiren Hande Erçel için “O kadar parayı ben kazansam daha iyi giyinirim” yorumları yapıldı! Gömleği, yeleği, çantası ve pantolonuyla servet ödediğini gösteren Hande Erçel, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda yeniden ekranlara dönmeyi düşünen Hande Erçel’in nasıl bir projede yer alacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Yakın zamanda Disney Plus’ta bir projede boy göstereceği bilinen Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde aylar sonra görüntülenmişti. Ablasıyla birlikte yemek yiyen Hande Erçel, muhabirleri kırmadan uzaklaşmıştı. Üzerindekilerle dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel’in kıyafetlerinin fiyatı dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eki 2022 - 20:10 Ankara- Yaşam

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