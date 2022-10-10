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10 Eki 2022 - 20:10

Hande Erçel’in Sokak Stili Dudakları Uçuklattı! “O Kadar Parayı Ben Kazansam…” Gelecekteki Asgari Ücreti Üzerine Geçirince İpler Koptu! Tam Tamına…

Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel’in Sokak stili dudakları uçuklattı! Gelecekteki asgari ücreti üzerine geçiren Hande Erçel için “O kadar parayı ben kazansam daha iyi giyinirim” yorumları yapıldı! Gömleği, yeleği, çantası ve pantolonuyla servet ödediğini gösteren Hande Erçel, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…