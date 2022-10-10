Masterchef Gamze Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tokat Gibi Çarptı! “Neden Bu Kadar Gıcık Olduğu Belli Oldu!” Türkiye Bu Gerçekle Sallandı…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön planda tutulan isimlerden biri olan Gamze Tosun hakkında çıkan gerçekler, tokat gibi çarptı! “Neden bu kadar gıcık olduğu belli oldu” yorumlarını alan Masterchef Gamze, Türkiye’yi bu gerçekle salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında boy gösteren isimlerden biri olan Gamze Tosun, 18 kişilik kadroya 2. olarak girmişti. Hal ve hareketleriyle çokta beğenilmeyen bir yarışmacı olan Gamze Tosun hakkında çıkan şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi, Gamze Tosun’un neden bu kadar gıcık olduğunun sebebinin ortaya çıktığını anladığını bile dile getirdi! Peki, Gamze Tosun hakkında ortaya çıkan gerçek ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.