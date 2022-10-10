Masterchef Gamze Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Tokat Gibi Çarptı! “Neden Bu Kadar Gıcık Olduğu Belli Oldu!” Türkiye Bu Gerçekle Sallandı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında boy gösteren isimlerden biri olan Gamze Tosun, 18 kişilik kadroya 2. olarak girmişti. Hal ve hareketleriyle çokta beğenilmeyen bir yarışmacı olan Gamze Tosun hakkında çıkan şok içerisinde bıraktı. Birçok kişi, Gamze Tosun’un neden bu kadar gıcık olduğunun sebebinin ortaya çıktığını anladığını bile dile getirdi! Peki, Gamze Tosun hakkında ortaya çıkan gerçek ne?

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