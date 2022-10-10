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10 Eki 2022 - 20:54

Survivor Batuhan “Yatak” Paylaşımına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki… “Kıvırma Batuhan!” Kamyonla Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’dan Arabayı Alamamıştı Ama…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bulunan Batuhan Karacakaya, yatak paylaşımına öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada yankı uyandırdı! “Kıvırma Batuhan” yorumlarını alan isim, kamyonla linç yemesine neden oldu! Acun Ilıcalı’dan bir türlü arabayı alamamasından sonra yaşanan kriz herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…