- 10 Eki 2022 - 20:54 G: 10 Eki 2022 - 21:21

Survivor Batuhan “Yatak” Paylaşımına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki… “Kıvırma Batuhan!” Kamyonla Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’dan Arabayı Alamamıştı Ama…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bulunan Batuhan Karacakaya, yatak paylaşımına öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada yankı uyandırdı! “Kıvırma Batuhan” yorumlarını alan isim, kamyonla linç yemesine neden oldu! Acun Ilıcalı’dan bir türlü arabayı alamamasından sonra yaşanan kriz herkesi şok içerisinde bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da ilk kez 2021 sezonunda bulunan Batuhan Karacakaya, milyonların dikkatlerini üzerine çekmişti. 2021 sezonundan 7. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, şansını yeniden tanımak adına 2022 yarışmasına katılmıştı. Başarılı yarışmacı, bu kez yarışmadan 3. olarak ayrılmıştı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Batuhan Karacakaya, sosyal medyayı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Eki 2022 - 20:54 Ankara- Yaşam

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Survivor Batuhan “Yatak” Paylaşımına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki… “Kıvırma Batuhan!” Kamyonla Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’dan Arabayı Alamamıştı Ama… mask
Survivor Batuhan “Yatak” Paylaşımına Öyle Bir Yanıt Verdi Ki… “Kıvırma Batuhan!” Kamyonla Linç Yiyor! Acun Ilıcalı’dan Arabayı Alamamıştı Ama…
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