Tozluyaka Dizisinin Setinde Olay Üzerine Olay Çıktı! Yapımcı, Senarist, Oyuncular Birbirine Girdi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… “Yok Artık!”

Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Miraç Sezen, Ulvi Kahyaoğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin son bölümünde ortalık yine karışmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Tozluyaka’da çıkan bomba kavga tüylerin ürpermesine neden oldu. Dizinin final yapması beklenirken; gelen bu kavga haberi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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