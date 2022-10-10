Tozluyaka Dizisinin Setinde Olay Üzerine Olay Çıktı! Yapımcı, Senarist, Oyuncular Birbirine Girdi! Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor… “Yok Artık!”
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da olay üzerine olay çıktı. Yapımcı, senarist ve oyuncular resmen birbirine girdi, yaşananlar sosyal medyada yankı uyandırdı. Ortalığın zangır zangır sallanmasına neden olan Tozluyaka, “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Miraç Sezen, Ulvi Kahyaoğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin son bölümünde ortalık yine karışmıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Tozluyaka’da çıkan bomba kavga tüylerin ürpermesine neden oldu. Dizinin final yapması beklenirken; gelen bu kavga haberi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.