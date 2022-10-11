Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 11 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik altyapısında Ankara’nın dört bir yanında devam eden bakım ve iyileştirme çalışmaları, yeni gün için de başladı. Bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin başkentlilere uyarısı ise, Başkent EDAŞ isimli elektrik dağıtım şirketinden geldi. Peki, 11 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 11 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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