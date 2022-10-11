Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten gelen son dakika kararı, ağızları açık bıraktı! Acun Ilıcalı’nın bu kararı gözyaşlarına boğularak aldığı gündeme gelince sosyal medya sallandı. Sadece o isimlere verilen ayrıcalık ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, en iyi tabağı çıkartmak için kıyasıya mücadele vermişlerdi. Barış ve Ayaz ise ikinci tura çıkan isimlerden olmuşlardı. Barış’ı yenen Ayaz, Mavi takım kaptanı olarak seçilmişti. Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.