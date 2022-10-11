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11 Eki 2022 - 10:12

Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten gelen son dakika kararı, ağızları açık bıraktı! Acun Ilıcalı’nın bu kararı gözyaşlarına boğularak aldığı gündeme gelince sosyal medya sallandı. Sadece o isimlere verilen ayrıcalık ise şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…