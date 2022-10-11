Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar…

Her insanın aştaki yüzü, sosyal yaşamındaki ya da iş hayatındaki yüzünden çok farklı oluyor. İkili ilişkilerin insanlar üzerindeki etkisi, genellikle gerçek yüzünün ortaya çıktığı nadir alanlar olması sebebiyle çok daha kalıcı oluyor. Elbette insanın karakterini doğrudan etkileyen burçların da bu konuda söyleyeceği çok fazla şey bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar, aşkta hem ısıtması hem de üşütmesiyle hafızalara kazanıyor! Peki, aşkta hem ısıtan, hem üşüten burçlar hangisidir? İşte ne sağlık ne de hastalık yaşatan o burçlar…

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