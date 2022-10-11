Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar…
Her insanın aştaki yüzü, sosyal yaşamındaki ya da iş hayatındaki yüzünden çok farklı oluyor. İkili ilişkilerin insanlar üzerindeki etkisi, genellikle gerçek yüzünün ortaya çıktığı nadir alanlar olması sebebiyle çok daha kalıcı oluyor. Elbette insanın karakterini doğrudan etkileyen burçların da bu konuda söyleyeceği çok fazla şey bulunuyor. Sizde aşkta hem ısıtan hem üşüten burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her insanın aştaki yüzü, sosyal yaşamındaki ya da iş hayatındaki yüzünden çok farklı oluyor. İkili ilişkilerin insanlar üzerindeki etkisi, genellikle gerçek yüzünün ortaya çıktığı nadir alanlar olması sebebiyle çok daha kalıcı oluyor. Elbette insanın karakterini doğrudan etkileyen burçların da bu konuda söyleyeceği çok fazla şey bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlara sahip olan insanlar, aşkta hem ısıtması hem de üşütmesiyle hafızalara kazanıyor! Peki, aşkta hem ısıtan, hem üşüten burçlar hangisidir? İşte ne sağlık ne de hastalık yaşatan o burçlar…
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11 Eki 2022 - 10:54 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.