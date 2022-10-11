Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başladı! Acun Ilıcalı’nın eski karına Survivor 2023 için davet göndermesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi “Aldığı nafaka yetmemiş belli ki” yorumlarında bulundu! Anlaşma toplantısında yaşananlar ise şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2022 yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı, finale kalan isimler olmuştu. Kupayı kazanan ismin Nisa Bölükbaşı, yarışmadan sonraki 1 ay boyunca tartışmalara neden olmuştu. Kupanın geri alacağı gündeme bile gelmişti ama Acun Ilıcalı, böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirmişti. 2022’den hemen sonra Survivor 2023 için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, eski karısına bile teklif götürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.