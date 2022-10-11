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11 Eki 2022 - 10:36

Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başladı! Acun Ilıcalı’nın eski karına Survivor 2023 için davet göndermesi ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Birçok kişi “Aldığı nafaka yetmemiş belli ki” yorumlarında bulundu! Anlaşma toplantısında yaşananlar ise şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…