- 12 Eki 2022 - 07:38

Farah Zeynep Abdullah Umut Evirgen ile Fena Yakalandı... Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

12 Eki 2022 - 07:38 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Farah Zeynep Abdullah Umut Evirgen ile Fena Yakalandı... Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer… mask
Farah Zeynep Abdullah Umut Evirgen ile Fena Yakalandı... Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Asıl Mesleği Şok Etti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Herkes Aşçı Sanıyordu... Bambaşka Bir Meslek Seçmiş! Meğer… mask
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Asıl Mesleği Şok Etti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Herkes Aşçı Sanıyordu... Bambaşka Bir Meslek Seçmiş! Meğer…
Masterchef Hamza Mercimek’ten Müjdeli Haber! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Son Sağlık Durumu... mask
Masterchef Hamza Mercimek’ten Müjdeli Haber! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Son Sağlık Durumu...
Hacı Sabancı Eşi Nazlı Sabancı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Hacı Sabancı İle Yaş Farkı Deprem Etkisi Yarattı! Meğer Kimse Bunu Bilmiyordu… mask
Hacı Sabancı Eşi Nazlı Sabancı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Hacı Sabancı İle Yaş Farkı Deprem Etkisi Yarattı! Meğer Kimse Bunu Bilmiyordu…
Yargı Dizisinde Başrolün Yeni Hikayesi Yürekleri Yaktı! Ilgaz ve Ceylin’in Yaşadıklarına Yürekler Dayanmadı… “Yok Artık!” Neler Oldu Neler… mask
Yargı Dizisinde Başrolün Yeni Hikayesi Yürekleri Yaktı! Ilgaz ve Ceylin’in Yaşadıklarına Yürekler Dayanmadı… “Yok Artık!” Neler Oldu Neler…
MasterChef'te Danilo Şef Öyle Bir Gaf Yaptı Ki Herkes Şok Oldu! Koca Şehirden Özür Diledi! Yüz İfadesini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sosyal Medya Sallanıyor! mask
MasterChef'te Danilo Şef Öyle Bir Gaf Yaptı Ki Herkes Şok Oldu! Koca Şehirden Özür Diledi! Yüz İfadesini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sosyal Medya Sallanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL