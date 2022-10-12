Farah Zeynep Abdullah Umut Evirgen ile Fena Yakalandı... Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar...

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