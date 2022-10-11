Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…
Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar...
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11 Eki 2022 - 11:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.