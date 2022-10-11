- 11 Eki 2022 - 11:11 G: 11 Eki 2022 - 11:15

Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Son zamanlarda ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ayrılık sebebiyle sık sık gündeme gelen ünlü işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bu kez ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile görüntülendi. Bergen isimli filmin başrolünden Serenay Sarıkaya’nın ayrılması üzerine filmin hem başrolünü hem de ortak yapımcılığını üstlenen Farah Zeynep Abdullah, görüntülendiklerini fark edince ilginç bir açıklama gerçekleştirdi. Peki, Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen aşk mı yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

11 Eki 2022 - 11:11 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşkını Kaybedince Şair Olan Burçlar Hangisidir? Çok Duygusallar… İşte Geceleri Düşünmekten Uzun Geceler Yaşayan O Burçlar… mask
Aşkını Kaybedince Şair Olan Burçlar Hangisidir? Çok Duygusallar… İşte Geceleri Düşünmekten Uzun Geceler Yaşayan O Burçlar…
Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar… mask
Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar…
Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu…
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler… mask
Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler…
Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu! mask
Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL