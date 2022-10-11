İrem Derici Ağzını Bozdu! Yaşadıkları Akıl Alır Gibi Değil! Ne Ev Aldı, Ne Arsa… Öyle Bir Para Verdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor!
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, en sonunda ağzını bozdu. Yaşadıkları ise akıl alır gibi bulunmadı. Ev, arsa almadan ödediği para, sosyal medyayı salladı! Hayranlarını şok içerisinde bırakan İrem Derci, parasıyla adeta rezil oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Cem Belevi’yle yaşadığı aşkla gündemi sallayan İrem Derici, ayrılık kararıyla ortalığı karıştırmıştı. Belevi’nin ilk aldatmasını kabul ederek bir aşka yelken açan İrem Derici, ikinci aldatmada tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. Derici, eski sevgilisi Cem Belevi’ye “Çöp poşeti” diye seslenerek; tehditler savurmuştu. Şimdilerde kalbi boş olan İrem Derici’nin sosyal medyada yaşadığı rezilliği anbean paylaşması, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Parasıyla rezil olduğunu gösteren İrem Derici, capslere bile konu oldu! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.