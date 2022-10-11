- 11 Eki 2022 - 10:59 G: 11 Eki 2022 - 11:28

İrem Derici Ağzını Bozdu! Yaşadıkları Akıl Alır Gibi Değil! Ne Ev Aldı, Ne Arsa… Öyle Bir Para Verdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor!

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, en sonunda ağzını bozdu. Yaşadıkları ise akıl alır gibi bulunmadı. Ev, arsa almadan ödediği para, sosyal medyayı salladı! Hayranlarını şok içerisinde bırakan İrem Derci, parasıyla adeta rezil oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Cem Belevi’yle yaşadığı aşkla gündemi sallayan İrem Derici, ayrılık kararıyla ortalığı karıştırmıştı. Belevi’nin ilk aldatmasını kabul ederek bir aşka yelken açan İrem Derici, ikinci aldatmada tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. Derici, eski sevgilisi Cem Belevi’ye “Çöp poşeti” diye seslenerek; tehditler savurmuştu. Şimdilerde kalbi boş olan İrem Derici’nin sosyal medyada yaşadığı rezilliği anbean paylaşması, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Parasıyla rezil olduğunu gösteren İrem Derici, capslere bile konu oldu! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eki 2022 - 10:59 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer… mask
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…
Aşkını Kaybedince Şair Olan Burçlar Hangisidir? Çok Duygusallar… İşte Geceleri Düşünmekten Uzun Geceler Yaşayan O Burçlar… mask
Aşkını Kaybedince Şair Olan Burçlar Hangisidir? Çok Duygusallar… İşte Geceleri Düşünmekten Uzun Geceler Yaşayan O Burçlar…
Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar… mask
Aşkta Hem Isıtan, Hem Üşüten Burçlar Hangisidir? Ağlatır Ama Güldürür… İşte Ne Sağlık Ne de Hastalık Yaşatan O Burçlar…
Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu… mask
Survivor 2023 Yarışmasına Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Geliyor! “Aldığı Nafaka Yetmemiş Demek Ki!” Anlaşma Toplantısında Yaşananlar Şoktan Şoka Soktu…
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 11 Ekim 2022 Pazar Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler… mask
Masterchef Yarışmasında Son Dakika Kararı! Acun Ilıcalı Gözyaşlarına Boğularak Kararını Verdi; Kimse Bunu Beklemezdi! Bundan Sonra Sadece O İsimler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL