İrem Derici Ağzını Bozdu! Yaşadıkları Akıl Alır Gibi Değil! Ne Ev Aldı, Ne Arsa… Öyle Bir Para Verdi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor!

Cem Belevi’yle yaşadığı aşkla gündemi sallayan İrem Derici, ayrılık kararıyla ortalığı karıştırmıştı. Belevi’nin ilk aldatmasını kabul ederek bir aşka yelken açan İrem Derici, ikinci aldatmada tüm kirli çamaşırları ortaya dökmüştü. Derici, eski sevgilisi Cem Belevi’ye “Çöp poşeti” diye seslenerek; tehditler savurmuştu. Şimdilerde kalbi boş olan İrem Derici’nin sosyal medyada yaşadığı rezilliği anbean paylaşması, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Parasıyla rezil olduğunu gösteren İrem Derici, capslere bile konu oldu! İşte merak edilenler…

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