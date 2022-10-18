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18 Eki 2022 - 11:17

Güldür Güldür Show’da Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu Ayrıldı Mı? Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak?

Merak ile takip edilen eğlenceli yapımlardan biri olan Güldür Güldür Show programı, yeni sezonuna başladı. Bu sene 11. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show programında birtakım değişiklikler gerçekleştirdi. Kadrosuna yeni oyuncular ekleyen Güldür Güldür Show programı ile ilgili son detaylar haberimizde...