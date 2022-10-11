Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak?
Merak ile takip edilen eğlenceli yapımlardan biri olan Güldür Güldür Show programı, yeni sezonuna başladı. Bu sene 11. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show programında birtakım değişiklikler gerçekleştirdi. Kadrosuna yeni oyuncular ekleyen Güldür Güldür Show programı ile ilgili son detaylar haberimizde...
Merak ile takip edilen eğlenceli yapımlardan biri olan Güldür Güldür Show programı, yeni sezonuna başladı. Bu sene 11. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show programında birtakım değişiklikler gerçekleştirdi. Kadrosuna yeni oyuncular ekleyen Güldür Güldür Show programı, aynı zamanda bazı oyuncuların da kadrodan ayrıldığını duyurdu. Peki, Güldür Güldür Show’dan kimler ayrıldı? Güldür Güldür Show’un yeni sezonunda kimler olmayacak? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 11:32 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.