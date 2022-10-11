- 11 Eki 2022 - 11:32 G: 11 Eki 2022 - 11:37

Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak?

Merak ile takip edilen eğlenceli yapımlardan biri olan Güldür Güldür Show programı, yeni sezonuna başladı. Bu sene 11. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show programında birtakım değişiklikler gerçekleştirdi. Kadrosuna yeni oyuncular ekleyen Güldür Güldür Show programı ile ilgili son detaylar haberimizde...

Merak ile takip edilen eğlenceli yapımlardan biri olan Güldür Güldür Show programı, yeni sezonuna başladı. Bu sene 11. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak olan Güldür Güldür Show programında birtakım değişiklikler gerçekleştirdi. Kadrosuna yeni oyuncular ekleyen Güldür Güldür Show programı, aynı zamanda bazı oyuncuların da kadrodan ayrıldığını duyurdu. Peki, Güldür Güldür Show’dan kimler ayrıldı? Güldür Güldür Show’un yeni sezonunda kimler olmayacak? İşte, detaylar…

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11 Eki 2022 - 11:32 - Dizi Haberleri

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