- 11 Eki 2022 - 11:43 G: 11 Eki 2022 - 11:48

Sibel Can ve Hakan Ural Neden Boşanmıştı? İkilinin Aşklarını Bitiren Sebep Tüylerin Diken Diken Olmasına Neden Oldu! Meğer…

Bir döneme yaptıkları her hareketle damga vuran ünlü çiftlerden biri olan Sibel Can ve Hakan Ural, yıllar sonra oğulları Engincan Ural’ın düğününde yeniden bir araya geldi. Ayrılıklarından sonra ilk kez aynı kareye giren Sibel Can ve Hakan Ural, neden ayrıldığı konusuyla magazin takipçilerini bir hayli merak ettirmeye başladı. İşte detaylar...

Bir döneme yaptıkları her hareketle damga vuran ünlü çiftlerden biri olan Sibel Can ve Hakan Ural, yıllar sonra oğulları Engincan Ural’ın düğününde yeniden bir araya geldi. Ayrılıklarından sonra ilk kez aynı kareye giren Sibel Can ve Hakan Ural, neden ayrıldığı konusuyla magazin takipçilerini bir hayli merak ettirmeye başladı. Peki, Sibel Can ve Hakan Ural neden boşanmıştı? Sibel Can ve Hakan Ural hangi yıllar arasında evliydi? Sibel Can ve Hakan Ural’ın kaç çocuğu var? İşte, detaylar…

11 Eki 2022 - 11:43 - Magazin

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