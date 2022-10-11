Sibel Can ve Hakan Ural Neden Boşanmıştı? İkilinin Aşklarını Bitiren Sebep Tüylerin Diken Diken Olmasına Neden Oldu! Meğer…
Bir döneme yaptıkları her hareketle damga vuran ünlü çiftlerden biri olan Sibel Can ve Hakan Ural, yıllar sonra oğulları Engincan Ural’ın düğününde yeniden bir araya geldi. Ayrılıklarından sonra ilk kez aynı kareye giren Sibel Can ve Hakan Ural, neden ayrıldığı konusuyla magazin takipçilerini bir hayli merak ettirmeye başladı. İşte detaylar...
Bir döneme yaptıkları her hareketle damga vuran ünlü çiftlerden biri olan Sibel Can ve Hakan Ural, yıllar sonra oğulları Engincan Ural’ın düğününde yeniden bir araya geldi. Ayrılıklarından sonra ilk kez aynı kareye giren Sibel Can ve Hakan Ural, neden ayrıldığı konusuyla magazin takipçilerini bir hayli merak ettirmeye başladı. Peki, Sibel Can ve Hakan Ural neden boşanmıştı? Sibel Can ve Hakan Ural hangi yıllar arasında evliydi? Sibel Can ve Hakan Ural’ın kaç çocuğu var? İşte, detaylar…
11 Eki 2022 - 11:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.