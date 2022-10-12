Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Asıl Mesleği Şok Etti! Duyanlar Şaştı Kaldı! Herkes Aşçı Sanıyordu... Bambaşka Bir Meslek Seçmiş! Meğer…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Yeni sezon yarışını şimdilerde yarılayan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonuna adım adım yaklaşmaya devam ederken; bir eleme gecesini de bu pazar itibariyle ardında bıraktı. Öte yandan potada olan Şule Yaman, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisinin takibine girdi! Peki, MasterChef’ten elenen Şule Yaman’ın asıl mesleği ne? MasterChef Şule Yaman kimdir, kaç yaşında? MasterChef Şule Yaman evli mi, elendi mi? İşte, detaylar…

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