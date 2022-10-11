Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Asıl Mesleği Şoke Etti! Herkes Aşçı Sanıyordu Ama Gerçekler Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonuna adım adım yaklaşmaya devam ederken; bir eleme gecesini de bu pazar itibariyle ardında bıraktı. Öte yandan potada olan Şule Yaman, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisinin takibine girdi! İşte Şule Yaman ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Yeni sezon yarışını şimdilerde yarılayan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonuna adım adım yaklaşmaya devam ederken; bir eleme gecesini de bu pazar itibariyle ardında bıraktı. Öte yandan potada olan Şule Yaman, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisinin takibine girdi! Peki, MasterChef’ten elenen Şule Yaman’ın asıl mesleği ne? MasterChef Şule Yaman kimdir, kaç yaşında? MasterChef Şule Yaman evli mi, elendi mi? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 11:53 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.