Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Eki 2022 - 11:25

Masterchef Hamza Mercimek’ten Son Dakika Haberi! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Hamza Mercimek’ten gelen son dakika haberi, ortalığı karıştırdı. İki böbreğini de kaybettiğini açıklayan Hamza Mercimek, milyonların yüreklerini sızlatmıştı. Gelen son dakika açıklaması ise ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…