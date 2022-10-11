Ebru Gündeş’in Müstakbel Eşi Rassan Khoshnaw Kimdir? Rassan Khoshnaw Ne İşle Uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Müzik dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ile adı aşk dedikodularına karışan Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz gün yaptığı hamle ile ağızları adeta açık bıraktı. Son konserine Rassan Khoshnaw tarafından hediye edildiği iddia edilen yüzüğü ile çıkan Ebru Gündeş, parmağında adeta bir servet taşımaya başladı. İşte Rassan Khoshnaw ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Müzik dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ile adı aşk dedikodularına karışan Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz gün yaptığı hamle ile ağızları adeta açık bıraktı. Son konserine Rassan Khoshnaw tarafından hediye edildiği iddia edilen yüzüğü ile çıkan Ebru Gündeş, parmağında adeta bir servet taşımaya başladı. Öte yandan bu gelişmenin üzerine Rassan Khoshnaw’un kim olduğu merak edilir hale geldi! Peki, Ebru Gündeş’in müstakbel eşi Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw ne işle uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 11:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.