Ebru Gündeş’in Müstakbel Eşi Rassan Khoshnaw Kimdir? Rassan Khoshnaw Ne İşle Uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Müzik dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ile adı aşk dedikodularına karışan Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz gün yaptığı hamle ile ağızları adeta açık bıraktı. Son konserine Rassan Khoshnaw tarafından hediye edildiği iddia edilen yüzüğü ile çıkan Ebru Gündeş, parmağında adeta bir servet taşımaya başladı. Öte yandan bu gelişmenin üzerine Rassan Khoshnaw’un kim olduğu merak edilir hale geldi! Peki, Ebru Gündeş’in müstakbel eşi Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw ne işle uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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