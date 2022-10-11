- 11 Eki 2022 - 11:59 G: 11 Eki 2022 - 12:08

Ebru Gündeş’in Müstakbel Eşi Rassan Khoshnaw Kimdir? Rassan Khoshnaw Ne İşle Uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!

Müzik dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ile adı aşk dedikodularına karışan Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz gün yaptığı hamle ile ağızları adeta açık bıraktı. Son konserine Rassan Khoshnaw tarafından hediye edildiği iddia edilen yüzüğü ile çıkan Ebru Gündeş, parmağında adeta bir servet taşımaya başladı. İşte Rassan Khoshnaw ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Müzik dünyasının iddialı isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ile adı aşk dedikodularına karışan Rassan Khoshnaw, geçtiğimiz gün yaptığı hamle ile ağızları adeta açık bıraktı. Son konserine Rassan Khoshnaw tarafından hediye edildiği iddia edilen yüzüğü ile çıkan Ebru Gündeş, parmağında adeta bir servet taşımaya başladı. Öte yandan bu gelişmenin üzerine Rassan Khoshnaw’un kim olduğu merak edilir hale geldi! Peki, Ebru Gündeş’in müstakbel eşi Rassan Khoshnaw kimdir? Rassan Khoshnaw ne işle uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ile Ebru Gündeş arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

11 Eki 2022 - 11:59 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ebru Gündeş’in Müstakbel Eşi Rassan Khoshnaw Kimdir? Rassan Khoshnaw Ne İşle Uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Ebru Gündeş’in Müstakbel Eşi Rassan Khoshnaw Kimdir? Rassan Khoshnaw Ne İşle Uğraşıyor? Rassan Khoshnaw ve Ebru Gündeş Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Asıl Mesleği Şoke Etti! Herkes Aşçı Sanıyordu Ama Gerçekler Tokat Gibi Çarptı! Meğer… mask
Masterchef’ten Elenen Şule Yaman’ın Asıl Mesleği Şoke Etti! Herkes Aşçı Sanıyordu Ama Gerçekler Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
Sibel Can ve Hakan Ural Neden Boşanmıştı? İkilinin Aşklarını Bitiren Sebep Tüylerin Diken Diken Olmasına Neden Oldu! Meğer… mask
Sibel Can ve Hakan Ural Neden Boşanmıştı? İkilinin Aşklarını Bitiren Sebep Tüylerin Diken Diken Olmasına Neden Oldu! Meğer…
Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak? mask
Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Güldür Güldür Show’un Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak?
Masterchef Hamza Mercimek’ten Son Dakika Haberi! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Neler Oluyor? mask
Masterchef Hamza Mercimek’ten Son Dakika Haberi! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Neler Oluyor?
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer… mask
Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen Aşk mı Yaşıyor? Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen’le Aralarındaki Yaş Farkı Şok İçerisinde Bıraktı! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL