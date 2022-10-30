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30 Eki 2022 - 20:22

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Minicik Fırfırlı Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu Bakanların Kalbi Pıt Pıt Attı!

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, minicik elbisesiyle resmen bacak şov yaptı! Tüm çekiciliğini konuşturan İlhan’ı o halde görenlerinse kalpleri durdu. Sevenlerinden “Aşkın olayım be” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…