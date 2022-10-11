- 11 Eki 2022 - 11:57 G: 11 Eki 2022 - 12:34

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Minicik Elbisesiyle Bacak Şov Yaptı! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Bakanların Kalbi Durdu! “Aşkın Olayım Be!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan, minicik elbisesiyle resmen bacak şov yaptı! Tüm çekiciliğini konuşturan İlhan’ı o halde görenlerinse kalpleri durdu. Sevenlerinden “Aşkın olayım be” yorumlarını alan Gülsim Ali İlhan, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Gülsim Ali İlhan, Dilek karakterinin yokluğunu seyircilere hissettiriyordu. İki sezon boyunca Berk Atan’la mükemmel bir uyum içerisinde çalışan Gülsim Ali İlhan, hayranlarından tam not alıyordu. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınan güzeller güzeli oyuncu, minicik bir elbise giyerek, hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eki 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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