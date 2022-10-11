Hadise’den Eski Eşe Bomba Gönderme! Acımadı, Lafı Çok Fena Yapıştırdı… Gümüş Tepsi ve Robot Süpürgeden Sonra Hırsını Çıkardı! İki Çift Sözü…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den eski eşi Mehmet Dinçerler’e bomba bir gönderme geldi. Acımadan çok fena lafı yapıştıran Hadise, gümüş tepsi ve robot süpürgeden sonra hırsını aldı. İki çift sözüyle ortalığı karıştıran Hadise, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden sevenlerine güzel haberi duyurmuştu. Tam tamına 3 milyon liralık bir tektaş takan Hadise, yüzüğünü göstermeyi ihmal etmemişti. Nisan ayında evlenme kararı alan Hadise, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı almıştı. 5 ay süren bir evlilik yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, gündemi sallamıştı. Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulunarak, göndermesini yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.