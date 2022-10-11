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11 Eki 2022 - 12:48

Hadise’den Eski Eşe Bomba Gönderme! Acımadı, Lafı Çok Fena Yapıştırdı… Gümüş Tepsi ve Robot Süpürgeden Sonra Hırsını Çıkardı! İki Çift Sözü…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den eski eşi Mehmet Dinçerler’e bomba bir gönderme geldi. Acımadan çok fena lafı yapıştıran Hadise, gümüş tepsi ve robot süpürgeden sonra hırsını aldı. İki çift sözüyle ortalığı karıştıran Hadise, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…