Masterchef Danilo Şef Sete İçip Gelince Ortalık Karıştı! Acun Ilıcalı İpini Kesti, Yerine Gelecek Şef Konuşulmaya Başlandı! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, en iyi tantuniyi çıkartmak için savaş vermişlerdi. 16 yarışmacıdan sadece Barış ve Ayaz, bir üst tura çıkmayı hak kazanmıştı. Gün sonunda ise Mavi takım önlüğünü giyen isim Ayaz olmuştu. Yarışmanın son bölümünde Danilo Zanna’nın hal ve hareketleri ise gözlerden kaçmamıştı. Peki, neler oluyor?

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