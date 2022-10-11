- 11 Eki 2022 - 13:10 G: 11 Eki 2022 - 13:32

Masterchef Danilo Şef Sete İçip Gelince Ortalık Karıştı! Acun Ilıcalı İpini Kesti, Yerine Gelecek Şef Konuşulmaya Başlandı! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yaşanan alkol krizi, herkesi şok içerisinde bıraktı. Sete içip gelen Danilo Zanna, ortalığın karışmasına neden oldu! Acun Ilıcalı’nın ipini kesmesine ramak kaldığına dair yorumlar alan Danilo Zanna’nın yerine gelecek şef bile ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, en iyi tantuniyi çıkartmak için savaş vermişlerdi. 16 yarışmacıdan sadece Barış ve Ayaz, bir üst tura çıkmayı hak kazanmıştı. Gün sonunda ise Mavi takım önlüğünü giyen isim Ayaz olmuştu. Yarışmanın son bölümünde Danilo Zanna’nın hal ve hareketleri ise gözlerden kaçmamıştı. Peki, neler oluyor?

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11 Eki 2022 - 13:10 Ankara- Yaşam

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