- 11 Eki 2022 - 13:35 G: 11 Eki 2022 - 13:59

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğini Sergiledi, Yangınları Çıkardı! Görenler Büyülenip Kalıyor…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’da Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla resmen alev alev yaktı! “Sen neymişsin be” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, televizyon dünyasını sallamıştı. Daha ilk bölümüyle Youtube’de 8,9 milyon izlenme alan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya paylaşımı yürekleri hoplattı. Mükemmel fiziğini öne çıkaran Afra Saraçoğlu, siyah bikinisiyle ezber bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eki 2022 - 13:35 Ankara- Yaşam

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