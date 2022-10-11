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11 Eki 2022 - 13:35

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinisiyle Alev Alev Yaktı! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğini Sergiledi, Yangınları Çıkardı! Görenler Büyülenip Kalıyor…

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’da Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla resmen alev alev yaktı! “Sen neymişsin be” yorumlarını alan Afra Saraçoğlu, görenlerin büyülenip kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…