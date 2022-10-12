Hacı Sabancı Eşi Nazlı Sabancı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Hacı Sabancı İle Yaş Farkı Deprem Etkisi Yarattı! Meğer Kimse Bunu Bilmiyordu…

Magazin dünyasının yakından takip edilen ikililerinden biri olan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, evliliklerinde bir yılı geride bıraktı. Nikahlarını daha önce gerçekleştiren Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti, haziran ayında yapılan görkemli bir düğün ile evliliklerini kutlamıştı. Öte yandan Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı çifti arasındaki yaş farkı, o düğünün yeniden gündem olmasına neden oldu! Peki, Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı evlendi mi? Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı ne zaman evlendi? Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…