Murat Yıldırım ve Iman Elbani Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... İlk Çocuklarını Kucaklarına Almışlardı! Meğer…
İlk bebeklerini kaybettikleri öğrenilen Murat Yıldırım ile Iman Elbani çifti, bu kez müjdeli haberi verdi. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Iman Elbani, dün doğum yaptı. Öte yandan bu haber sonrasında Murat Yıldırım ile Iman Elbani çiftinin arasındaki yaş farkı merak edildi. İşte detaylar...
İlk bebeklerini kaybettikleri öğrenilen Murat Yıldırım ile Iman Elbani çifti, bu kez müjdeli haberi verdi. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Iman Elbani, dün doğum yaptı. Öte yandan bu haber sonrasında Murat Yıldırım ile Iman Elbani çiftinin arasındaki yaş farkı merak edildi. Peki, Murat Yıldırım ile Iman Elbani arasında kaç yaş fark var? Murat Yıldırım ile Iman Elbani nasıl tanıştı, ne zaman evlendi? Murat Yıldırım ile Iman Elbani’nin çocuğu oldu mu? İşte, detaylar…
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06 Kas 2022 - 23:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.