Murat Yıldırım ve Iman Elbani Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! Duyanlar Şaştı Kaldı... İlk Çocuklarını Kucaklarına Almışlardı! Meğer…

İlk bebeklerini kaybettikleri öğrenilen Murat Yıldırım ile Iman Elbani çifti, bu kez müjdeli haberi verdi. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Iman Elbani, dün doğum yaptı. Öte yandan bu haber sonrasında Murat Yıldırım ile Iman Elbani çiftinin arasındaki yaş farkı merak edildi. Peki, Murat Yıldırım ile Iman Elbani arasında kaç yaş fark var? Murat Yıldırım ile Iman Elbani nasıl tanıştı, ne zaman evlendi? Murat Yıldırım ile Iman Elbani’nin çocuğu oldu mu? İşte, detaylar…

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