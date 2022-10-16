Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! İlk Kez Kızları Toprak ve Maya'yı Paylaştı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!”

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kelimenin tam anlamıyla ezber bozan bir poz geldi. Kimsenin beklemediği bir kareyi paylaşan Tuba Büyüküstün, sosyal medya takipçilerini inanılmaz derecede şaşırttı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı o kareleri görenler, yorum yapmadan geçemedi! Peki, Tuba Büyüküstün ne paylaştı? Tuba Büyüküstün nasıl bir paylaşım yaptı? Tuba Büyüküstün’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…