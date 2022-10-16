Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! İlk Kez Kızları Toprak ve Maya'yı Paylaştı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!”
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kelimenin tam anlamıyla ezber bozan bir poz geldi. Kimsenin beklemediği bir kareyi paylaşan Tuba Büyüküstün, sosyal medya takipçilerini inanılmaz derecede şaşırttı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı o kareleri görenler, yorum yapmadan geçemedi! İşte detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’den kelimenin tam anlamıyla ezber bozan bir poz geldi. Kimsenin beklemediği bir kareyi paylaşan Tuba Büyüküstün, sosyal medya takipçilerini inanılmaz derecede şaşırttı. Öte yandan Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı o kareleri görenler, yorum yapmadan geçemedi! Peki, Tuba Büyüküstün ne paylaştı? Tuba Büyüküstün nasıl bir paylaşım yaptı? Tuba Büyüküstün’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
16 Eki 2022 - 23:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.