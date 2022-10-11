- 11 Eki 2022 - 16:08 G: 11 Eki 2022 - 16:12

Yargı Dizisinde Ortalık Karıştı! Ilgaz ve Ceylin’in Yaşadıklarına Yürekler Dayanmadı… “Yok Artık!” Neler Oldu Neler…

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yargı dizisi, ikinci sezonunda da seyircisinin heyecanını yüksek tutmayı başardı. Sezona Neva’nın da yaşamını yitirdiği kuyu cinayetleri olaylarıyla başlayan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in aniden ortadan kaybolması, dizinin seyircisini adeta harekete geçirdi. İşte detaylar...

Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yargı dizisi, ikinci sezonunda da seyircisinin heyecanını yüksek tutmayı başardı. Sezona Neva’nın da yaşamını yitirdiği kuyu cinayetleri olaylarıyla başlayan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in aniden ortadan kaybolması, dizinin seyircisini adeta harekete geçirdi. Ceylin’i kimin kaçırdığı noktasında tahminlere başlayan Yargı dizisi seyircisi, yayınlanan fragman ile adeta şoke oldu! Peki, Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

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11 Eki 2022 - 16:08 - Dizi Haberleri

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Yargı Dizisinde Ortalık Karıştı! Ilgaz ve Ceylin’in Yaşadıklarına Yürekler Dayanmadı… “Yok Artık!” Neler Oldu Neler… mask
Yargı Dizisinde Ortalık Karıştı! Ilgaz ve Ceylin’in Yaşadıklarına Yürekler Dayanmadı… “Yok Artık!” Neler Oldu Neler…
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