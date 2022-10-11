Yargı Dizisinde Ortalık Karıştı! Ilgaz ve Ceylin’in Yaşadıklarına Yürekler Dayanmadı… “Yok Artık!” Neler Oldu Neler…
Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yargı dizisi, ikinci sezonunda da seyircisinin heyecanını yüksek tutmayı başardı. Sezona Neva’nın da yaşamını yitirdiği kuyu cinayetleri olaylarıyla başlayan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in aniden ortadan kaybolması, dizinin seyircisini adeta harekete geçirdi. İşte detaylar...
Ay Yapım imzası ile Kanal D ekranlarındaki yerini almaya devam eden Yargı dizisi, ikinci sezonunda da seyircisinin heyecanını yüksek tutmayı başardı. Sezona Neva’nın da yaşamını yitirdiği kuyu cinayetleri olaylarıyla başlayan Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in aniden ortadan kaybolması, dizinin seyircisini adeta harekete geçirdi. Ceylin’i kimin kaçırdığı noktasında tahminlere başlayan Yargı dizisi seyircisi, yayınlanan fragman ile adeta şoke oldu! Peki, Yargı dizisinin son bölümünde neler oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 16:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.