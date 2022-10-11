Melek Mosso’dan Bomba Açıklama Geldi! Güzelliğiyle Gözleri Dolduruyordu; Sosyal Medya Sallanıyor… Meğer Melek Mosso...

Sahnelerin aranan isimlerinden biri olan Melek Mosso, Harbiye konserine annesiyle çıkması ve konser sahnesinde saçlarını kesmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Şişli sahnesinde görüntülenen Melek Mosso’dan itiraf üzerine itiraf geldi. Özellikle de Melek Mosso’nun kulaklarıyla ilgili itirafı dikkat çekti! Peki, Melek Mosso neden sahneye annesiyle çıktı? Melek Mosso neden sahnede saçlarını kesti? Melek Mosso kulakları ile ilgili ne dedi, estetiğe karşı mı? İşte, detaylar…

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