Melek Mosso’dan Bomba Açıklama Geldi! Güzelliğiyle Gözleri Dolduruyordu; Sosyal Medya Sallanıyor… Meğer Melek Mosso...
Sahnelerin aranan isimlerinden biri olan Melek Mosso, Harbiye konserine annesiyle çıkması ve konser sahnesinde saçlarını kesmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Şişli sahnesinde görüntülenen Melek Mosso’dan itiraf üzerine itiraf geldi. Özellikle de Melek Mosso’nun kulaklarıyla ilgili itirafı dikkat çekti! İşte detaylar...
Sahnelerin aranan isimlerinden biri olan Melek Mosso, Harbiye konserine annesiyle çıkması ve konser sahnesinde saçlarını kesmesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Son olarak Şişli sahnesinde görüntülenen Melek Mosso’dan itiraf üzerine itiraf geldi. Özellikle de Melek Mosso’nun kulaklarıyla ilgili itirafı dikkat çekti! Peki, Melek Mosso neden sahneye annesiyle çıktı? Melek Mosso neden sahnede saçlarını kesti? Melek Mosso kulakları ile ilgili ne dedi, estetiğe karşı mı? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 16:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.