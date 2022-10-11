- 11 Eki 2022 - 16:16 G: 11 Eki 2022 - 16:19

Çarkıfelek’in Hostesi Emel Özkızıltaş Yeri Göğü İnletti! Estetik Olmaktan Sonu Ajda Pekkan’a Döndü! “Sana Ne Olmuş Be!”

Show TV ekranlarından yayınlanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler gibi pek çok ismi popüler hale getiren İşte Benim Stilim yarışmasının popüler hale getirdiği isimlerden biri de Emel Özkızıltaş olmuştu. İşte Benim Stilim yarışmasının ardından Çarkıfelek yarışmasından hostes olarak boy gösteren Emel Özkızıltaş ile ilgili son detaylar haberimizde...

Show TV ekranlarından yayınlanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler gibi pek çok ismi popüler hale getiren İşte Benim Stilim yarışmasının popüler hale getirdiği isimlerden biri de Emel Özkızıltaş olmuştu. İşte Benim Stilim yarışmasının ardından Çarkıfelek yarışmasından hostes olarak boy gösteren Emel Özkızıltaş, bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Emel Özkızıltaş’ın son hali geçtiğimiz gün ortaya çıktı ve görenler gözlerine adeta inanamadı! Peki, Emel Özkızıltaş şimdilerde ne yapıyor? Emel Özkızıltaş son hali nasıl? Emel Özkızıltaş estetik mi yaptırdı? İşte, detaylar…

11 Eki 2022 - 16:16 - Magazin

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Çarkıfelek’in Hostesi Emel Özkızıltaş Yeri Göğü İnletti! Estetik Olmaktan Sonu Ajda Pekkan’a Döndü! “Sana Ne Olmuş Be!” mask
Çarkıfelek’in Hostesi Emel Özkızıltaş Yeri Göğü İnletti! Estetik Olmaktan Sonu Ajda Pekkan’a Döndü! “Sana Ne Olmuş Be!”
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