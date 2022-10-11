Danilo Şef 83 Milyonun Önünde Öyle Bir Af Diledi Ki... Yüz İfadesini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sosyal Medya Sallanıyor!
Türkiye’nin fenomen yemek yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonunu aramaya devam ederken; ekranlara gelen yeni bölümlerinde yaşananlarla da gündemlerden düşmez oldu. Özellikle MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının sempatik jüri üyesi olan İtalyan Şef Danilo Zanna’nın çıkışlarıyla sıklıkla gündeme gelen yarışma programının yeni bölüm fragmanına damga vuran isim de İtalyan Şef oldu. İşte detaylar...
Türkiye’nin fenomen yemek yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonunu aramaya devam ederken; ekranlara gelen yeni bölümlerinde yaşananlarla da gündemlerden düşmez oldu. Özellikle MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının sempatik jüri üyesi olan İtalyan Şef Danilo Zanna’nın çıkışlarıyla sıklıkla gündeme gelen yarışma programının yeni bölüm fragmanına damga vuran isim de İtalyan Şef oldu. Danilo Zanna’nın özür dilediği o anlar, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisini şimdiden şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? Danilo Zanna neden ve kimden özür diledi? İşte, detaylar…
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11 Eki 2022 - 16:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.