- 11 Eki 2022 - 22:10

MasterChef'te Danilo Şef Öyle Bir Gaf Yaptı Ki Herkes Şok Oldu! Koca Şehirden Özür Diledi! Yüz İfadesini Gören Ne Diyeceğini Şaşırdı! Sosyal Medya Sallanıyor!

Türkiye’nin fenomen yemek yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonunu aramaya devam ederken; ekranlara gelen yeni bölümlerinde yaşananlarla da gündemlerden düşmez oldu. Özellikle MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının sempatik jüri üyesi olan İtalyan Şef Danilo Zanna’nın çıkışlarıyla sıklıkla gündeme gelen yarışma programının yeni bölüm fragmanına damga vuran isim de İtalyan Şef oldu. İşte detaylar...

Türkiye’nin fenomen yemek yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, şampiyonunu aramaya devam ederken; ekranlara gelen yeni bölümlerinde yaşananlarla da gündemlerden düşmez oldu. Özellikle MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının sempatik jüri üyesi olan İtalyan Şef Danilo Zanna’nın çıkışlarıyla sıklıkla gündeme gelen yarışma programının yeni bölüm fragmanına damga vuran isim de İtalyan Şef oldu. Danilo Zanna’nın özür dilediği o anlar, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının seyircisini şimdiden şaşırttı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? Danilo Zanna neden ve kimden özür diledi? İşte, detaylar…

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11 Eki 2022 - 22:10 - Magazin

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