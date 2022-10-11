- 11 Eki 2022 - 16:21 G: 11 Eki 2022 - 16:25

Gonca Vuslateri’den Yürekleri Hoplatan Pozlar! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı, Güzelliğiyle Instagram’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu sezonu yoğun geçirecek isimler arasındaki yerini iki yeni projesi ile aldı. Şimdilerde projelerinden kısa bir mola bulmuş olan Gonca Vuslateri, kendisini İzmir’in Urla ilçesine attı. Gonca Vuslateri’nin Urla’dan paylaştığı fotoğraflar ise, herkesi adeta şoke etti! İşte detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu sezonu yoğun geçirecek isimler arasındaki yerini iki yeni projesi ile aldı. Şimdilerde projelerinden kısa bir mola bulmuş olan Gonca Vuslateri, kendisini İzmir’in Urla ilçesine attı. Gonca Vuslateri’nin Urla’dan paylaştığı fotoğraflar ise, herkesi adeta şoke etti! Peki, Gonca Vuslateri ne paylaştı? Gonca Vuslateri’nin yeni projeleri neler? Gonca Vuslateri’nin fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

11 Eki 2022 - 16:21 - Magazin

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Gonca Vuslateri’den Yürekleri Hoplatan Pozlar! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı, Güzelliğiyle Instagram’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! mask
Gonca Vuslateri’den Yürekleri Hoplatan Pozlar! Bakanlar Ne Diyeceğini Şaşırdı, Güzelliğiyle Instagram’da 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!
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