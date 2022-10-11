Sıla ve İlker Kaleli Evleniyor Mu? Son Dakika Açıklaması Geldi, Ahmet Kural Bunu Öğrenirse Şoktan Şoka Girecek! Neler Oluyor?
Sahnelerin ses getiren isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün kulisinde Ömür Sabuncuoğlu’nu ağırladı. Birlikte olduğu oyuncu İlker Kaleli ile evlenecekleri konuşulan Sıla, evlilik konusuna ilk kez bu buluşmada açıklık getirdi. Öte yandan Sıla’nın söyledikleri bir hayli dikkat çekti. İşte detaylar...
Sahnelerin ses getiren isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün kulisinde Ömür Sabuncuoğlu’nu ağırladı. Birlikte olduğu oyuncu İlker Kaleli ile evlenecekleri konuşulan Sıla, evlilik konusuna ilk kez bu buluşmada açıklık getirdi. Öte yandan Sıla’nın söyledikleri bir hayli dikkat çekti. Peki, Sıla ve İlker Kaleli evleniyor mu? Sıla, evleneceği haberlerine ne dedi? Sıla, evlilik ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
11 Eki 2022 - 16:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.