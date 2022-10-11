Sıla ve İlker Kaleli Evleniyor Mu? Son Dakika Açıklaması Geldi, Ahmet Kural Bunu Öğrenirse Şoktan Şoka Girecek! Neler Oluyor?

Sahnelerin ses getiren isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün kulisinde Ömür Sabuncuoğlu’nu ağırladı. Birlikte olduğu oyuncu İlker Kaleli ile evlenecekleri konuşulan Sıla, evlilik konusuna ilk kez bu buluşmada açıklık getirdi. Öte yandan Sıla’nın söyledikleri bir hayli dikkat çekti. Peki, Sıla ve İlker Kaleli evleniyor mu? Sıla, evleneceği haberlerine ne dedi? Sıla, evlilik ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…