Selin Yeninci’nin Son Halleri Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Sütyeni Çıkarıp Attı; Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu! “Yandı Buralar!”

Antalya’da düzenlenen 59. Altın Portakal Film Festivali’ne hem başarısı hem de tarzı ile damga vuran isimlerden biri olan Selin Yeninci’den çok konuşulacak pozlar geldi. Özellikle de cesur tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci, 59. Altın Portakal Film Festivali’nde giydiği iddialı kombinini sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Selin Yeninci ne paylaştı? Selin Yeninci festivale nasıl katıldı? Selin Yeninci’nin fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…