Selin Yeninci’nin Son Halleri Yürekleri Hop Hop Hoplattı! Sütyeni Çıkarıp Attı; Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu! “Yandı Buralar!”
Antalya’da düzenlenen 59. Altın Portakal Film Festivali’ne hem başarısı hem de tarzı ile damga vuran isimlerden biri olan Selin Yeninci’den çok konuşulacak pozlar geldi. Özellikle de cesur tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci, 59. Altın Portakal Film Festivali’nde giydiği iddialı kombinini sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. İşte detaylar...
Antalya’da düzenlenen 59. Altın Portakal Film Festivali’ne hem başarısı hem de tarzı ile damga vuran isimlerden biri olan Selin Yeninci’den çok konuşulacak pozlar geldi. Özellikle de cesur tarzı ile dikkat çeken Selin Yeninci, 59. Altın Portakal Film Festivali’nde giydiği iddialı kombinini sosyal medya takipçilerinin beğenisine sundu. Peki, Selin Yeninci ne paylaştı? Selin Yeninci festivale nasıl katıldı? Selin Yeninci’nin fotoğraflarına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
11 Eki 2022 - 16:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.