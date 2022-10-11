Ebru Polat Durmak Nedir Bilmiyor! Göğüslerini Zincire Vurdu; Görenler Kıyafetiyle Şoku Yaşadı! “Azıcık Edep!”

Tüm yaz bikinisi ve mayosu ile verdiği pozlarla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, şimdilerde sahnelerinden çok pozlarıyla konuşulmaya başlandı. Son pozunu geçtiğimiz gün paylaşan Ebru Polat, zincir detaylı göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı adet salladı. Peki, Ebru Polat ne paylaştı? Ebru Polat nasıl bir paylaşım yaptı? Ebru Polat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…