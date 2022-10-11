Ebru Polat Durmak Nedir Bilmiyor! Göğüslerini Zincire Vurdu; Görenler Kıyafetiyle Şoku Yaşadı! “Azıcık Edep!”
Tüm yaz bikinisi ve mayosu ile verdiği pozlarla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, şimdilerde sahnelerinden çok pozlarıyla konuşulmaya başlandı. işte Ebru Polat ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Tüm yaz bikinisi ve mayosu ile verdiği pozlarla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, şimdilerde sahnelerinden çok pozlarıyla konuşulmaya başlandı. Son pozunu geçtiğimiz gün paylaşan Ebru Polat, zincir detaylı göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı adet salladı. Peki, Ebru Polat ne paylaştı? Ebru Polat nasıl bir paylaşım yaptı? Ebru Polat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
11 Eki 2022 - 16:30 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.