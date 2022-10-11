Masterchef Yarışması Yayından Kaldırıldı! Acun Ilıcalı Kesin Talimatı Verdi; Yer Gök İnim İnim İnledi! Düşen Reytingler Canına Tak Edince…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’dan gelen kesin talimat, yeri göğü inletti. Düşen reytingler Acun Ilıcalı’nın canına tak edince; öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya resmen sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, en iyi tantuniyi yapmak için mücadele vermişlerdi. Gün sonunda kazanan isim Ayaz olmuştu. Yarışmada fırtınalar estiren Ayaz’dan sonra yeni bölüm heyecanla bekleniyordu ama verilen karar sonrasında yarışma yayından kaldırıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.