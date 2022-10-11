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11 Eki 2022 - 16:26

Masterchef Yarışması Yayından Kaldırıldı! Acun Ilıcalı Kesin Talimatı Verdi; Yer Gök İnim İnim İnledi! Düşen Reytingler Canına Tak Edince…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in yayından kaldırıldığı gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’dan gelen kesin talimat, yeri göğü inletti. Düşen reytingler Acun Ilıcalı’nın canına tak edince; öyle bir şey yaptı ki, sosyal medya resmen sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…