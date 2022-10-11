Duy Beni Dizisinin Ekim’i Estetik Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sananların Dünyası Başına Yıkıldı… Doktoru Olmasa Gözü, Kaşı, Ağzı, Burnu Hayal Olacakmış!
STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Elim karakterine hayat veren Rabia Soytürk’ün estetik harikası çıkması şok içerisinde bıraktı. Güzel oyuncuyu doğal güzel sananların dünyası resmen başına yıkıldı! Doktoru olmasa; kaşı, gözü, burnu bu halde olmayacak olan Rabia Soytürk, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinde, fırtınalar estiren Rabia Soytürk’ün estetik yaptırıp yaptırmadığı kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Kimi Soytürk’ün doğal güzel olduğunu belirtirken; kimi ise estetik harikası olduğu yönüne yorumlarda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.