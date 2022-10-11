Duy Beni Dizisinin Ekim’i Estetik Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sananların Dünyası Başına Yıkıldı… Doktoru Olmasa Gözü, Kaşı, Ağzı, Burnu Hayal Olacakmış!

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinde, fırtınalar estiren Rabia Soytürk’ün estetik yaptırıp yaptırmadığı kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Kimi Soytürk’ün doğal güzel olduğunu belirtirken; kimi ise estetik harikası olduğu yönüne yorumlarda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

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