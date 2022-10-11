- 11 Eki 2022 - 16:55 G: 11 Eki 2022 - 17:04

Duy Beni Dizisinin Ekim’i Estetik Harikası Çıktı! Doğal Güzel Sananların Dünyası Başına Yıkıldı… Doktoru Olmasa Gözü, Kaşı, Ağzı, Burnu Hayal Olacakmış!

STAR TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de Elim karakterine hayat veren Rabia Soytürk’ün estetik harikası çıkması şok içerisinde bıraktı. Güzel oyuncuyu doğal güzel sananların dünyası resmen başına yıkıldı! Doktoru olmasa; kaşı, gözü, burnu bu halde olmayacak olan Rabia Soytürk, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Duy Beni dizisinde, fırtınalar estiren Rabia Soytürk’ün estetik yaptırıp yaptırmadığı kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Kimi Soytürk’ün doğal güzel olduğunu belirtirken; kimi ise estetik harikası olduğu yönüne yorumlarda bulunmuştu. Peki, neler oluyor?

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11 Eki 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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