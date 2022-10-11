Seda Sayan’ın Gelini Düğün Görüşmelerine Başladı! Öyle Bir Takı İstedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Seda Sayan’ın Cebinden Çıkan Miktar...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, biricik oğlu için düğün hazırlıklarına başladı! Öyle bir takı istedi ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Seda Sayan’ın cebinden çıkacak miktarsa şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik sevgilisine “Evet” demişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aralarındaki yaş farkı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Oğulcan Engin’in bu evliliğe karşı çıktığı için düğüne katılmayacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti ve iddiaların altı boş çıkmamıştı. Oğulcan Engin, annesinin düğününe katılmamış ve sevgilisiyle ciğer yemişti. Evlilik hazırlıklarına başlayan Oğulcan Engin ve Miray Daner, Seda Sayan’dan gelen hamleyle şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.