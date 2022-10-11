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11 Eki 2022 - 17:25

Seda Sayan’ın Gelini Düğün Görüşmelerine Başladı! Öyle Bir Takı İstedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Seda Sayan’ın Cebinden Çıkan Miktar...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, biricik oğlu için düğün hazırlıklarına başladı! Öyle bir takı istedi ki, ağızlar resmen yarım metre açık kaldı! Seda Sayan’ın cebinden çıkacak miktarsa şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…