Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Hem Karın Hem Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, beyazlar içerisinde kuğu gibi süzüldü! Hem karın hem göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplatan Yılmaz’a sevenleri ise “Gerçek olmayacak kadar güzelsin” yorumlarını yaptı! İşte Biran Damla Yılmaz’ın nefes kesen pozları…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümünde ortalık karışmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Yasak Elma dizisinde 2 sezondur bulunan Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle ön plana çıkıyordu. Başarılı oyuncunun son paylaşımı nefesleri kesti, yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.