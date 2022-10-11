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11 Eki 2022 - 20:27

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Hem Karın Hem Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, beyazlar içerisinde kuğu gibi süzüldü! Hem karın hem göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplatan Yılmaz’a sevenleri ise “Gerçek olmayacak kadar güzelsin” yorumlarını yaptı! İşte Biran Damla Yılmaz’ın nefes kesen pozları…