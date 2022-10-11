- 11 Eki 2022 - 20:27 G: 11 Eki 2022 - 20:49

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Hem Karın Hem Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, beyazlar içerisinde kuğu gibi süzüldü! Hem karın hem göğüs dekoltesiyle yürekleri hoplatan Yılmaz’a sevenleri ise “Gerçek olmayacak kadar güzelsin” yorumlarını yaptı! İşte Biran Damla Yılmaz’ın nefes kesen pozları…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümünde ortalık karışmıştı. Dikkatleri üzerine çeken Yasak Elma dizisinde 2 sezondur bulunan Biran Damla Yılmaz, Kumru karakteriyle ön plana çıkıyordu. Başarılı oyuncunun son paylaşımı nefesleri kesti, yürekleri hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eki 2022 - 20:27 Ankara- Yaşam

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