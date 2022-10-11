Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Ekranlara Dönüyor! Büyük Müjdeyi Verdi, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Taner Havalara Uçacak…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yeniden ekranlara döndüğü ortaya çıktı! Büyük müjdeyi veren Gülsim Ali İlhan, ağızların açık kalmasına neden oldu! Taner’i havalara uçuracak bu haber, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gönül Dağı dizisinde Berk Atan’la başrol olarak yer alan Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezon ekranlara veda etmişti. Başarılı oyuncunun diziye, Sivrihisar’ın çok soğuk olmasından dolayı ayrıldığı gündeme gelmişti ama başarılı oyuncu tüm bu iddiaları yalanlamıştı. Hikayesi bittiği için diziye veda ettiğini açıklayan başarılı oyuncunun yeniden ekranlara döneceğini müjdelemesi herkesi şok etti! İşe merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.