- 11 Eki 2022 - 20:58 G: 11 Eki 2022 - 21:16

Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Ekranlara Dönüyor! Büyük Müjdeyi Verdi, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Taner Havalara Uçacak…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yeniden ekranlara döndüğü ortaya çıktı! Büyük müjdeyi veren Gülsim Ali İlhan, ağızların açık kalmasına neden oldu! Taner’i havalara uçuracak bu haber, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gönül Dağı dizisinde Berk Atan’la başrol olarak yer alan Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezon ekranlara veda etmişti. Başarılı oyuncunun diziye, Sivrihisar’ın çok soğuk olmasından dolayı ayrıldığı gündeme gelmişti ama başarılı oyuncu tüm bu iddiaları yalanlamıştı. Hikayesi bittiği için diziye veda ettiğini açıklayan başarılı oyuncunun yeniden ekranlara döneceğini müjdelemesi herkesi şok etti! İşe merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eki 2022 - 20:58 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Ekranlara Dönüyor! Büyük Müjdeyi Verdi, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Taner Havalara Uçacak… mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Ekranlara Dönüyor! Büyük Müjdeyi Verdi, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Taner Havalara Uçacak…
Demet Özdemir'in Giydiği Pantolon ve Ceketin Fiyatı Tartışma Yarattı! Oğuzhan Koç Ek İş Arayışında! Çantası 46 Bin, Küpesi 91 Bin TL... Olay Koptu! mask
Demet Özdemir'in Giydiği Pantolon ve Ceketin Fiyatı Tartışma Yarattı! Oğuzhan Koç Ek İş Arayışında! Çantası 46 Bin, Küpesi 91 Bin TL... Olay Koptu!
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Hem Karın Hem Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!” mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Beyazlar İçerisinde Kuğu Gibi Süzüldü! Hem Karın Hem Göğüs Dekoltesiyle Başları Döndürdü! “Gerçek Olamayacak Kadar Güzelsin!”
Sıla ve İlker Kaleli Aşkları Doludizgin... Evleniyor Mu? Açıklamaları Şok Etti! Ahmet Kural Bunu Öğrenirse Şoktan Şoka Girecek! Neler Oluyor? mask
Sıla ve İlker Kaleli Aşkları Doludizgin... Evleniyor Mu? Açıklamaları Şok Etti! Ahmet Kural Bunu Öğrenirse Şoktan Şoka Girecek! Neler Oluyor?
Güldür Güldür Show’da Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu Artık Yok! Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak? mask
Güldür Güldür Show’da Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu Artık Yok! Güldür Güldür Show’dan Kimler Ayrıldı? Yeni Sezonunda Kimler Olmayacak?
Masterchef Burak Kaya Tası Tarağı Bıraktı! Laf Atıp Sataşıldı, İtham Edildi, Arkasından Konuşuldu Ama Hiçbiri Bu Kadar Yıkmadı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Burak Kaya Tası Tarağı Bıraktı! Laf Atıp Sataşıldı, İtham Edildi, Arkasından Konuşuldu Ama Hiçbiri Bu Kadar Yıkmadı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL