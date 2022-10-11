Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Yeniden Ekranlara Dönüyor! Büyük Müjdeyi Verdi, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Taner Havalara Uçacak…

Gönül Dağı dizisinde Berk Atan’la başrol olarak yer alan Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezon ekranlara veda etmişti. Başarılı oyuncunun diziye, Sivrihisar’ın çok soğuk olmasından dolayı ayrıldığı gündeme gelmişti ama başarılı oyuncu tüm bu iddiaları yalanlamıştı. Hikayesi bittiği için diziye veda ettiğini açıklayan başarılı oyuncunun yeniden ekranlara döneceğini müjdelemesi herkesi şok etti! İşe merak edilen tüm detaylar…

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