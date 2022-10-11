Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Boşanıyor! Halis Ağa Yakıp Yıkacak... Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Sinir Krizlerine Hazır Olun…
STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını’da olaylar durulmak nedir bilmiyor. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Seyran ve Ferit’in boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Ortalık öyle bir karıştı ki, kimsenin aklının ucundan bile bu geçmedi! Seyirciyi bekleyen sinir krizleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden esinlenerek ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit’in hikayesi resmen ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.