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11 Eki 2022 - 22:07

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Boşanıyor! Halis Ağa Yakıp Yıkacak... Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Sinir Krizlerine Hazır Olun…

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını’da olaylar durulmak nedir bilmiyor. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Seyran ve Ferit’in boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Ortalık öyle bir karıştı ki, kimsenin aklının ucundan bile bu geçmedi! Seyirciyi bekleyen sinir krizleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…