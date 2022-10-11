- 11 Eki 2022 - 22:07

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Boşanıyor! Halis Ağa Yakıp Yıkacak... Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Sinir Krizlerine Hazır Olun…

STAR TV ekranlarının yeni dizisi Yalı Çapkını’da olaylar durulmak nedir bilmiyor. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Seyran ve Ferit’in boşanacağı gündeme bomba gibi düştü. Ortalık öyle bir karıştı ki, kimsenin aklının ucundan bile bu geçmedi! Seyirciyi bekleyen sinir krizleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyordu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserlerinden esinlenerek ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde Seyran ve Ferit’in hikayesi resmen ortalığı karıştırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eki 2022 - 22:07 Ankara- Yaşam

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Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Boşanıyor! Ortalık Öyle Bir Karıştı Ki, Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Sinir Krizlerine Hazır Olun… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Seyran ve Ferit Boşanıyor! Ortalık Öyle Bir Karıştı Ki, Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi! Sinir Krizlerine Hazır Olun…
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