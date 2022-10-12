- 12 Eki 2022 - 10:24 G: 12 Eki 2022 - 10:28

Camdaki Kız Dizisinde Mideleri Bulandıran Korkunç Olay! Yatakta Yengesini Hayal Edince Sosyal Medya Kalktı! “Nasıl Utanmaz İnsanlarsınız Siz!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Camdaki Kız dizisinde mideleri bulandıran korkunç bir olay yaşandı. Yatakta yengesini hayal eden Muzo, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İzleyiciler tarafından sert tepkilerle karşılanan sahnede yaşananlarsa akıllara durgunluk verdi. Peki, neler oluyor?

Reyting rekortmeni, Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan aynı isimli romandan uyarlanan Camdaki Kız dizisi her sahnesiyle gündeme damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden ilgi çeken sahneler arasında öyle bir sahne göze battı ki kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemi resmen alt üst oldu. İşte merak edilen o sahne!

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12 Eki 2022 - 10:24 Ankara- Yaşam

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