Camdaki Kız Dizisinde Mideleri Bulandıran Korkunç Olay! Yatakta Yengesini Hayal Edince Sosyal Medya Kalktı! “Nasıl Utanmaz İnsanlarsınız Siz!”

Reyting rekortmeni, Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan aynı isimli romandan uyarlanan Camdaki Kız dizisi her sahnesiyle gündeme damga vurmaya devam ediyor. Birbirinden ilgi çeken sahneler arasında öyle bir sahne göze battı ki kısa sürede sosyal medya ve magazin gündemi resmen alt üst oldu. İşte merak edilen o sahne!

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