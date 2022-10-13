- 13 Eki 2022 - 08:36

Ankara Elektrik Kesintisi! 12 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 12 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara’nın dönem dönem tüm ilçelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapısı bakım ve iyileştirme çalışmaları, bu hafta da devam ediyor. Çalışmaları gerçekleştiren Başkent EDAŞ, çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintilerine ilişkin bir duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, 12 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 12 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

13 Eki 2022 - 08:36 - Yaşam

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